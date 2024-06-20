Микроавтобус сбил 15-летнюю девочку на Маршала Жукова. Зеленый горел всем

Всего, по данным УГИБДД Петербурга и Ленобласти, за 19 июня на петербургских дорогах произошло 271 ДТП, а на областных — 55. Пострадавшие были в 13 и трех случаях соответственно. В Петербурге травмы получили 11 взрослых и трое детей. Так, на улице Генерала Хазова в первом часу дня Land Rover Defender сбил 8-летнего мальчика, который переезжал дорогу по нерегулируемой «зебре» на велосипеде. В Ленобласти в дорожных авариях пострадали четверо, все — взрослые. Погибших за сутки не было в обоих регионах.