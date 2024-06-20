Младшая сестра 10-летней девочки, умершей под Новосибирском, попала в больницу

Изначально сообщалось, что 10-летняя девочка наелась конфет и умерла. Потом выяснилось, что над ребенком несколько дней издевались, морили голодом, били крапивой, мол, так изгоняли из нее бесов. Вероятно, оголодавшая девочка действительно нашла конфеты и наелась их. После чего у ребенка мог случиться анафилактический шок.