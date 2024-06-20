Младшая сестра 10-летней девочки, умершей под Новосибирском, попала в больницу. Она находится там вместе с матерью. Известно, что девочка жалуется на живот.
— Она вместе с сестрой, а также братом находилась под присмотром супружеской пары, которую обвиняют в истязании и убийстве 10-летней девочки, — сообщает корреспондент КП-Новосибирск.
Старшего мальчика пока забрали друзья семьи.
Меру пресечения мужу и жене, которых обвиняют в том, что они издевались над девочкой, избирают в Новосибирском районном суде. Мужчина на вопросы журналистов отвечать не стал. Заседание проводят в закрытом режиме.
Изначально сообщалось, что 10-летняя девочка наелась конфет и умерла. Потом выяснилось, что над ребенком несколько дней издевались, морили голодом, били крапивой, мол, так изгоняли из нее бесов. Вероятно, оголодавшая девочка действительно нашла конфеты и наелась их. После чего у ребенка мог случиться анафилактический шок.