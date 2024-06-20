Полиция задержала троих хабаровчан с дозами наркотика

Одного из них экипаж патрульной службы задержал на улице Тихоокеанской в Краснофлотском районе. Мужчина выбросил небольшой сверток в траву при виде полицейских. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли закладку с порошком, а также два шприца с жидкостью, которые находились в карманах у мужчины. Исследование показало, что вещество является смесью карфентанила и метадона массой 0,41 грамм. 51-летний мужчина объяснил, что купил наркотики для личного употребления. Ранее он уже был судим за хранение наркотиков и кражу.