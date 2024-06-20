Полиция задержала троих хабаровчан с дозами наркотика, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Одного из них экипаж патрульной службы задержал на улице Тихоокеанской в Краснофлотском районе. Мужчина выбросил небольшой сверток в траву при виде полицейских. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли закладку с порошком, а также два шприца с жидкостью, которые находились в карманах у мужчины. Исследование показало, что вещество является смесью карфентанила и метадона массой 0,41 грамм. 51-летний мужчина объяснил, что купил наркотики для личного употребления. Ранее он уже был судим за хранение наркотиков и кражу.
Еще одного мужчину 46 лет патрульные задержали на улице Волочаевской, в его карманах бло найдено два свертка с веществом, которое, как позже выяснилось, являлось метадоном массой 0,59 грамм. Мужчина также пояснил, что приобрел наркотик через интернет и планировал употребить самостоятельно. В прошлом он уже был судим за кражи.
Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль на улице Тихоокеанской, водитель которого стал нервничать, услышав стандартные вопросы о наличии запрещенных предметов и веществ. Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу. В кармане куртки 50-летнего мужчины был обнаружен завернутый в салфетку пакет с веществом — метадоном массой 0,96 грамм. По словам задержанного, наркотик он хотел употребить самостоятельно.
«Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ “Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.