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Бывшего вице-мэра Краснодара вернули в СИЗО

Бывшего вице-мэра Краснодара вернули в СИЗО. Об этом РБК Краснодар сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Бывший вице-мэр краевой столицы Кирилл Мавриди обвиняется в пяти эпизодах получения взяток. В настоящее время суд изменил меру пресечения и заключил экс-чиновника под стражу.

Мавриди задержали в декабре 2021 года. Правоохранители увезли бывшего вице-мэра из здания администрации города.

Ранее мы сообщали, что суд в Москве отправил под арест экс-замгубернатора Кубани Сергея Власова. В отношении Власова постановлением Басманного районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.