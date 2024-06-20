Бывшего вице-мэра Краснодара вернули в СИЗО

Бывший вице-мэр краевой столицы Кирилл Мавриди обвиняется в пяти эпизодах получения взяток. В настоящее время суд изменил меру пресечения и заключил экс-чиновника под стражу.
Мавриди задержали в декабре 2021 года. Правоохранители увезли бывшего вице-мэра из здания администрации города.
Ранее мы сообщали, что суд в Москве отправил под арест экс-замгубернатора Кубани Сергея Власова. В отношении Власова постановлением Басманного районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.