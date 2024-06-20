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В Омской области пьяный водитель врезался в «Муравей»

Водитель мотороллера скончался, а его пассажир попал в больницу.

Источник: Соцсети

УМВД России по Омской области сообщило об аварии, которая произошла в Седельниковском районе.

Сообщается, что водитель, мужчина 2005 г. р., сел пьяным за руль ВАЗ-21053. Он врезался в мотороллер «Муравей», который стоял на правой стороне проезжей части. Из-за аварии водитель мотороллера, мужчина 1966 г.р., скончался на месте, а его пассажир попал в больницу. В данный момент ведётся проверка.

Ранее мы сообщали, что 15-летний подросток сбил на мопеде 10-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. Из-за аварии ребёнку понадобилась медицинская помощь, а виновник ДТП скрылся.