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В Подмосковье автобус на автостанции насмерть сбил женщину

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Автобус насмерть сбил женщину на автостанции в Домодедове, пытаясь избежать столкновения с другой машиной. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительной информации, 20 июня около 08:40 водитель маршрутного автобуса, не справившись с управлением, с целью предотвращения столкновения с другим автобусом, стал объезжать его по перрону автостанции, где совершил наезд на 39-летнюю женщину. В результате потерпевшая от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сказали в надзорном ведомстве.

Как добавили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. «По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», — сказал собеседник агентства. Принятие решения о возбуждении уголовного дела по данному факту находится на контроле прокуратуры, добавили в надзорном ведомстве.