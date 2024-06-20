В Подмосковье автобус на автостанции насмерть сбил женщину

«По предварительной информации, 20 июня около 08:40 водитель маршрутного автобуса, не справившись с управлением, с целью предотвращения столкновения с другим автобусом, стал объезжать его по перрону автостанции, где совершил наезд на 39-летнюю женщину. В результате потерпевшая от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сказали в надзорном ведомстве.
Как добавили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. «По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», — сказал собеседник агентства. Принятие решения о возбуждении уголовного дела по данному факту находится на контроле прокуратуры, добавили в надзорном ведомстве.