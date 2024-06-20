В Приморье мотоциклист сбил двух детей на пешеходном переходе

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн — РИА Новости. Водитель мотоцикла в Лесозаводске Приморского края сбил двух детей на пешеходном переходе и скрылся, мальчики госпитализированы, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.
«Днем 20 июня 2024 года двое детей переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Лесозаводске, где водитель мотоцикла не предоставил им преимущество, совершив наезд, одного из мальчиков в результате отбросило под колеса автобуса. Двое малолетних пешеходов 2013 года рождения госпитализированы», — говорится в сообщении.
Виновник скрылся с места ДТП, его ищут. Отмечается, что он попал в объективы камер видеонаблюдения. Фото нарушителя опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Прокуратура проводит проверку. На месте работает заместитель межрайонного прокурора Николай Мищенко.