В Пермском крае выросло число жертв сексуального насилия среди детей

При этом, по мнению Денисовой, в Пермском крае создана эффективная система детей, пострадавших от насилия на базе центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. Его учредителем был краевой минсоц. В этом центре с 2015 по 2017 годы реабилитационную помощь оказывали не только детям, которые пострадали от жестокого обращения, но и подросткам, которые совершили преступления против половой неприкосновенности детей.