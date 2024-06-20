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В Пермском крае выросло число жертв сексуального насилия среди детей

ПЕРМЬ, 20 июня, ФедералПресс. Уполномоченный по правам ребенка в Прикамье Светлана Денисова выразила обеспокоенность по поводу того, что в крае растет число жертв сексуального насилия среди несовершеннолетних. Об этом она заявила на пленарном заседании регионального заксобрания. По словам омбудсмена, часто такие преступления совершают дети, которые сами стали жертвами сексуального насилия в прошлом.

Источник: РИА "Новости"

«Особую обеспокоенность вызывает рост преступлений против половой неприкосновенности, совершенных несовершеннолетними в отношении детей. Их количество увеличилось на 6,6%», — рассказала во время своего доклада Светлана Денисова.

Также она привила печальную статистику. Если в 2021 году жертвами сексуального насилия в Прикамье стали 303 ребенка, то в 2022 году — уже 512, а в прошлом — 546 детей.

При этом, по мнению Денисовой, в Пермском крае создана эффективная система детей, пострадавших от насилия на базе центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. Его учредителем был краевой минсоц. В этом центре с 2015 по 2017 годы реабилитационную помощь оказывали не только детям, которые пострадали от жестокого обращения, но и подросткам, которые совершили преступления против половой неприкосновенности детей.

«Психологи отмечают, что нередко такие противоправные деяния совершают подростки, которые ранее сами пострадали от насилия, поэтому работа, направленная на реабилитацию этих ребят, выяснение причин их противоправного поведения очень важна», — отметила детский омбудсмен.

Чиновница рекомендовала краевому правительству рассмотреть возможность включения подростков до 14 лет, совершивших преступления против половой неприкосновенности детей, в число получателей услуг по психологической реабилитации. Для этого необходимо в рамках госзадания предусмотреть финансовое обеспечение из регионального бюджета и увеличить штатное количество психологов.

Напомним, ранее «ФедералПресс» пообщался с детским и семейным психологом Ольгой Зиминой о причинах агрессии в подростковой среде, о том, как ее можно преодолеть и что делать родителям.