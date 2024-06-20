В Пермском крае выросло число жертв сексуального насилия среди детей

«Особую обеспокоенность вызывает рост преступлений против половой неприкосновенности, совершенных несовершеннолетними в отношении детей. Их количество увеличилось на 6,6%», — рассказала во время своего доклада Светлана Денисова.
Также она привила печальную статистику. Если в 2021 году жертвами сексуального насилия в Прикамье стали 303 ребенка, то в 2022 году — уже 512, а в прошлом — 546 детей.
При этом, по мнению Денисовой, в Пермском крае создана эффективная система детей, пострадавших от насилия на базе центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. Его учредителем был краевой минсоц. В этом центре с 2015 по 2017 годы реабилитационную помощь оказывали не только детям, которые пострадали от жестокого обращения, но и подросткам, которые совершили преступления против половой неприкосновенности детей.
Чиновница рекомендовала краевому правительству рассмотреть возможность включения подростков до 14 лет, совершивших преступления против половой неприкосновенности детей, в число получателей услуг по психологической реабилитации. Для этого необходимо в рамках госзадания предусмотреть финансовое обеспечение из регионального бюджета и увеличить штатное количество психологов.
Напомним, ранее «ФедералПресс» пообщался с детским и семейным психологом Ольгой Зиминой о причинах агрессии в подростковой среде, о том, как ее можно преодолеть и что делать родителям.