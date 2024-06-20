В Роспотребнадзоре рассказали, сколько случаев ботулизма за последнее время пришлось на Калининградскую область

В Калининградской области за четыре года ботулизм выявили у двух человек. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор в ответ на официальный запрос «Клопс» в четверг, 20 июня.
«В области за последние года (с 2020 по 2024) зарегистрировано два случая ботулизма, связанные с употреблением консервированной грибной продукции домашнего приготовления», — говорится в ответе ведомства.
Компании, которые сейчас обвиняются в массовом заражении россиян ботулизмом, в регион свою продукцию не поставляли, добавили в Роспотребнадзоре.