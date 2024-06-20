В Краснодаре пожарные тушат цех по производству матрасов

Пожар в посёлке Берёзовый Краснодара случился 20 июня на улице Рудакова.
В пресс-службе кубанского ГУ МЧС сообщили, что, к приезду сотрудников профведомства, пламя охватило площадь в 500 квадратных метров. По информации на 11:25 утра, пожар локализован.
На месте задействованы 38 специалистов и 10 единиц служебной техники. Сведений о погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара выясняются.
Ранее «МК на Кубани» писал, что 17 июня в Краснодаре из загоревшегося кафе эвакуировали 50 человек.