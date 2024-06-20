В Перми проверят семью, где ребенка выгуливали на веревке

Ранее в нескольких пермских пабликах в соцсетях было опубликовано видео, как мальчика выгуливают на веревке. После инцидента пермский СК возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей)". По данным ведомства, пермячка во время прогулки также применяла физическую силу к ребенку. Осведомленный источник РИА Новости сообщал, что женщина воспитывает четырех детей с тяжелыми диагнозами, в том числе с синдромом Дауна.