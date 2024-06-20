Как рассказали в спасательном ведомстве, 20 июня в 1.02 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Щежерь 2 Могилевского района. На пожаре обнаружили погибшего хозяин 1953 года рождения.
Причины пожара и гибели устанавливаются.
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер погиб при пожаре в Могилевском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Как рассказали в спасательном ведомстве, 20 июня в 1.02 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Щежерь 2 Могилевского района. На пожаре обнаружили погибшего хозяин 1953 года рождения.
Причины пожара и гибели устанавливаются.