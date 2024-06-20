Кубанцев предупреждают об очередном способе обмана

Мошенники звонят по видеосвязи в мессенджерах и показывают фальшивые документ. Затем под разными предлогами узнают пароль от «Госуслуг» и код подтверждения из СМС.
— Используя украденные персональные данные злоумышленники берут микрозаймы и быстро обналичивают полученные деньги. А вам остаются долги под большие проценты, — предупредили в пресс-службе администрации Горячего Ключа.
Кубанцам напоминают о том, что нельзя делиться персональными данными. Всю информацию можно перепроверить только из официальных источников. Сотрудники правоохранительных органов не используют мессенджеры и не звонят по видеосвязи, чтобы сообщить важную информацию.