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Кубанцев предупреждают об очередном способе обмана

На этот раз аферисты обманывают жителей Краснодарского края, представляясь сотрудниками полиции.

Источник: Freepik

Мошенники звонят по видеосвязи в мессенджерах и показывают фальшивые документ. Затем под разными предлогами узнают пароль от «Госуслуг» и код подтверждения из СМС.

— Используя украденные персональные данные злоумышленники берут микрозаймы и быстро обналичивают полученные деньги. А вам остаются долги под большие проценты, — предупредили в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

Кубанцам напоминают о том, что нельзя делиться персональными данными. Всю информацию можно перепроверить только из официальных источников. Сотрудники правоохранительных органов не используют мессенджеры и не звонят по видеосвязи, чтобы сообщить важную информацию.