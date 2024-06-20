В Нижегородской области завели дело об оскорблении чувств верующих

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн — РИА Новости. Уголовное дело об оскорблении чувств верующих возбуждено после попытки поджога церкви в нижегородской Шахунье, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, 20 июня 38-летний местный житель бросил банку с бензином в стену церкви в честь Покрова Божией Матери в городе Шахунье, поджег её, в результате чего произошло загрязнение стен храма продуктами горения.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).
Ранее региональное управление МВД сообщило о том, что мужчина находился в состоянии опьянения, а причиной его поступка, по предварительным данным, стал конфликт с матерью.