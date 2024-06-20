Челябинец попал в ДТП и исчез в лесу при загадочных обстоятельствах: ушел босиком и в крови

«В машине его не было. Очевидцы видели как он ушел в лес, без обуви, в белой футболке, которую в дальнейшем использовал для перевязки ран. Нуждается в помощи! Может выйти как на трассу, либо на ближайшие стоянки и населенные пункты».
Личные вещи 32-летний мужчина с собой не взял.
Он уже исчезал 13 июня. Спустя сутки его нашли в лесу волонтеры из «Лизы Алерт». Отмечается, что он был адекватен. Однако после этого отправился на прием к врачу.
Из особых примет мужчины — татуировка на шее в виде иероглифа. Глаза карие, рост 168 см, темные волосы с сединой.
Его машина была найдена на 1701 км в сторону Уфы, слева — асфальтированный поворот в лес, уточнила родственница.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении Артема Дергалева, просят позвонить или написать по номеру 8−912−4000−150.