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Челябинец попал в ДТП и исчез в лесу при загадочных обстоятельствах: ушел босиком и в крови

САТКА, 20 июня, ФедералПресс. Неподалеку от Сатки на трассе М5 челябинец Артем Дергалев попал в страшную аварию: машину нашли в кювете после столкновения с фурой, но мужчины внутри не было. Вблизи нашли след босой ноги в грязи и белую футболку в крови.

«В машине его не было. Очевидцы видели как он ушел в лес, без обуви, в белой футболке, которую в дальнейшем использовал для перевязки ран. Нуждается в помощи! Может выйти как на трассу, либо на ближайшие стоянки и населенные пункты».

сообщила сестра южноуральца Ксения.

Личные вещи 32-летний мужчина с собой не взял.

Он уже исчезал 13 июня. Спустя сутки его нашли в лесу волонтеры из «Лизы Алерт». Отмечается, что он был адекватен. Однако после этого отправился на прием к врачу.

Из особых примет мужчины — татуировка на шее в виде иероглифа. Глаза карие, рост 168 см, темные волосы с сединой.

Его машина была найдена на 1701 км в сторону Уфы, слева — асфальтированный поворот в лес, уточнила родственница.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Артема Дергалева, просят позвонить или написать по номеру 8−912−4000−150.