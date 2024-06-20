В Татарстане число заболевших ботулизмом увеличилось до 18

В РКИБ Татарстана после повторного обзвона купивших салаты Лобио от московского производителя обратились еще три человека с симптомами ботулизма. Двоих положили в палату, а один отказался от госпитализации, сообщает Роспотребнадзор республики.
Напомним, жители Москвы, Нижнего Новгорода и Казани массово отравились салатом Лобио московского производителя ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН». Блюдо казалось на вкус нормальным, но спустя несколько часов людям становилось плохо.
С точек реализации в Татарстане изъяли все остатки опасного салата. По факту отравления жителей Казани завели уголовное дело. В Минздраве региона отметили, что состояние пострадавших стабильное, перспектива выздоровления хорошая.