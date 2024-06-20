Под Новосибирском сгорел склад с оргтехникой — один человек погиб: фото крупного пожара

До прибытия пожарных самостоятельно из здания эвакуировались 25 работников. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Новосибирской области, в результате технологического взрыва один человек погиб, шесть — пострадали. С ожогами различной степени тяжести пострадавшие находятся в больнице, где им оказана медицинская помощь.