Под Новосибирском сгорел склад с оргтехникой — один человек погиб: фото крупного пожара

Сообщение о возгорании поступило в 12:21 поместному времени. В этот момент здание уже было охвачено пламенем.
До прибытия пожарных самостоятельно из здания эвакуировались 25 работников. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Новосибирской области, в результате технологического взрыва один человек погиб, шесть — пострадали. С ожогами различной степени тяжести пострадавшие находятся в больнице, где им оказана медицинская помощь.
Возгорание было ликвидировано на площади 375 кв.м. через час после начала тушения.
По факту происшествия следственным отделом по городу Обь СУ СК РФ по Новосибирской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Оценку соблюдения сотрудниками коммерческой организации и собственником помещения требований пожарной безопасности, правил охраны труда, законности осуществления деятельности предприятия даст Прокуратура.
Кадры с места происшествия — в репортаже «МК в Новосибирске».
Источник: ГУ МЧС России по НСО, СУ СК по НСО, Прокуратура НСО.