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В Севастополе опровергли украинские фейки о терактах в школе

Чаты школ Севастополя подверглись информационным атакам.

Источник: Kev Costello/CC0

ЦИПсО Украины осуществил несколько информационных атак на чаты школ сразу нескольких регионов России, сообщает Антитеррористическая комиссия Севастополя в своём Telegram-канале.

Созданные украинскими спецслужбами анонимные Telegram-каналы публикуют информацию о якобы готовящихся терактах на территории российских образовательных учреждений.

Антитеррористическая комиссия подчеркивает, что аудитория психологического давления выбрана не случайно: сообщения об угрозах в первую очередь влияют на психоэмоциональное состояние родителей школьников и создают панику.

АТК Севастополя призывает жителей не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие:

«Просим всех севастопольцев не поддаваться на подобные провокации, сохранять спокойствие и самим не распространять сообщения из каналов украинских спецслужб»‎, — говорится в сообщении.