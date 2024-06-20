В Севастополе опровергли украинские фейки о терактах в школе

ЦИПсО Украины осуществил несколько информационных атак на чаты школ сразу нескольких регионов России, сообщает Антитеррористическая комиссия Севастополя в своём Telegram-канале.
Созданные украинскими спецслужбами анонимные Telegram-каналы публикуют информацию о якобы готовящихся терактах на территории российских образовательных учреждений.
Антитеррористическая комиссия подчеркивает, что аудитория психологического давления выбрана не случайно: сообщения об угрозах в первую очередь влияют на психоэмоциональное состояние родителей школьников и создают панику.
АТК Севастополя призывает жителей не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие:
«Просим всех севастопольцев не поддаваться на подобные провокации, сохранять спокойствие и самим не распространять сообщения из каналов украинских спецслужб», — говорится в сообщении.