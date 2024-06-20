В Симферополе арестовали мужчину, убившего свою мать

«Судом было принято во внимание, что оставаясь на свободе, он может скрыться от органов предварительного следствия и суда, поскольку обвиняется в совершении особо тяжкого умышленного преступления против жизни и здоровья, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — сообщает пресс-служба.