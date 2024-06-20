В Симферополе арестовали мужчину, убившего свою мать

Крымчанин, убивший свою мать и бросивший ее тело в озеро, взят под стражу, сообщает пресс-служба Симферопольского районного суда.
По информации следствия, преступление произошло в результате бытового конфликта. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на мать и избил ее до смерти, после чего бросил тело в озеро с. Лекарственное.
Во избежание попыток мужчины скрыться от следствия, суд взял обвиняемого под стражу:
«Судом было принято во внимание, что оставаясь на свободе, он может скрыться от органов предварительного следствия и суда, поскольку обвиняется в совершении особо тяжкого умышленного преступления против жизни и здоровья, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — сообщает пресс-служба.
Ранее следствием было установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвинил мать в пропаже 10 тысяч рублей и избил женщину, после чего она скончалась. Им были предприняты попытки избежать наказания, но эксперты-криминалисты обнаружили улики, доказывающие причастность мужчины к убийству. После этого мужчина признался в убийстве матери.