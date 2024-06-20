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Подробности пожара с эвакуацией детей в Петергофе: поджигателем оказался 3-летний мальчик

Трехлетний ребенок играл с зажигалкой и пострадал при пожаре в Петергофе.

Дознаватели МЧС установили причину серьёзного пожара, случившегося в мае в Петергофе. Виновником оказался пострадавший — младший ребенок в семье. Об этом сообщает 20 июня ГУ МЧС по Петербургу.

Пожар в доме 8, корпус 2, по Чебышёвской улице произошёл днём 7 мая, «Фонтанка» писала о нём. Из квартиры были эвакуированы женщина и три ребенка, один из которых пострадал. Теперь стало известно, что это были двое подростков и трёхлетний мальчик.

По данным дознавателей, причиной пожара стала игра с зажигалкой: малыш сидел на диване, поджёг его и надышался едким дымом. Его госпитализировали, а на следующий день выписали. В целом обстановка в трёхкомнатной квартире обгорела незначительно.

Спасатели напоминают, что маленьких детей нельзя оставлять без присмотра, а спички и зажигалки надо убирать в недоступное для них место.

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