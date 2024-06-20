Подробности пожара с эвакуацией детей в Петергофе: поджигателем оказался 3-летний мальчик

Пожар в доме 8, корпус 2, по Чебышёвской улице произошёл днём 7 мая, «Фонтанка» писала о нём. Из квартиры были эвакуированы женщина и три ребенка, один из которых пострадал. Теперь стало известно, что это были двое подростков и трёхлетний мальчик.