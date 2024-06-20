В Челябинске отправили под суд устроившего смертельное ДТП водителя-пьяницу

В Челябинске перед судом предстанет 58-летний местный житель, который в марте этого года в пьяном виде гонял по городу на машине и, пролетев светофор на красный, врезался в другой автомобиль под управлением 19-летнего студента. В результате ДТП молодой человек погиб, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.