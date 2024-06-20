В Челябинске отправили под суд устроившего смертельное ДТП водителя-пьяницу

В Челябинске перед судом предстанет 58-летний местный житель, который в марте этого года в пьяном виде гонял по городу на машине и, пролетев светофор на красный, врезался в другой автомобиль под управлением 19-летнего студента. В результате ДТП молодой человек погиб, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
Смертельная авария случилась 10 марта у дома 15/5 по улице Черкасской. Установлено, что виновник инцидента гнал на китайском кроссовере Geely Monjaro со скоростью около 163 км/ч, когда у него на пути возникла Lada- «пятнашка».
Водителя иномарки арестовали и предъявили обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека и сопряженным с алкогольным опьянением.
«В ходе следствия матерью погибшего водителя заявлен гражданский иск о возмещении материального и морального вреда на сумму 5,1 млн рублей. На имущество обвиняемого наложен арест», — уточнили в прокуратуре.
Дело будут рассматривать в Курчатовском районном суде.