СМИ: на Украину могли попасть британские танки с канцерогенной краской

В январе 2023 года Британия объявила о передаче Украине 14 боевых танков Challenger 2. Как минимум два из них были подбиты российскими войсками.
«До января 2019 британские вооруженные силы использовали на грузовиках, нержавеющих танках, таких как Challenger 2, и бронетранспортерах краску, содержащую шестивалентный хром, признанный для человека канцерогеном», — говорится в статье.
Использование опасного хрома в производстве было запрещено директивой ЕС ещё в далёком 2003 году, напоминает Times. Ещё через три года был ратифицирован регламент Евросоюза о регулировании химических веществ, в рамках которого Еврокомиссия установила крайний срок разрешенного использования хроматов в краске — январь 2019 года, пишет газета.
Теперь некоторые британские военные, покрывавшие боевые машины этой краской, страдают от лимфомы Ходжкина, злокачественного онкологического заболевания, сказано в материале. Они намерены судиться с министерством обороны Британии, поскольку считают, что военное руководство знало о всех рисках на протяжении почти 20 лет, однако продолжало использовать краску, не сообщая солдатам об опасности и не выдавая им защитной одежды, сообщает газета.
Ранее газета Times сообщала, что более 100 британских военных пилотов также подали на минобороны в суд из-за развития у них рака в результате воздействия токсичных выхлопов вертолетов.