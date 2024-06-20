СМИ: на Украину могли попасть британские танки с канцерогенной краской

Теперь некоторые британские военные, покрывавшие боевые машины этой краской, страдают от лимфомы Ходжкина, злокачественного онкологического заболевания, сказано в материале. Они намерены судиться с министерством обороны Британии, поскольку считают, что военное руководство знало о всех рисках на протяжении почти 20 лет, однако продолжало использовать краску, не сообщая солдатам об опасности и не выдавая им защитной одежды, сообщает газета.