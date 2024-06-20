Экс-ведущую «России-1» Курбангалееву объявили в розыск

Курбангалеева родилась в Казани, она окончила факультет журналистики Казанского государственного университета (КГУ). С 1998 по 2007 год работала в ГТРК «Татарстан», была корреспондентом телеканала «Россия» в Поволжье, затем вела программу «Вести» на канале «Россия-1». В 2014 году, после того как Россия включила Крым в свой состав, она покинула телеканал.