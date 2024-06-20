AFP: число погибших во время паломничества в Мекку превысило 1 тыс

Хадж — паломничество к святым местам в Мекке. В этом году он проходил с 14 по 19 июня. МИД Саудовской Аравии 16 июня сообщил о госпитализации более 2 тыс. паломников в связи с жарой. Во время хаджа, как писало AFP, паломники долгое время оставались без еды, воды и кондиционеров, при этом температура воздуха в Мекке в эти дни достигала 52. Власти Саудовской Аравии не обновляли данные о погибших с 17 июня.