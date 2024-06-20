AFP: число погибших во время паломничества в Мекку превысило 1 тыс

Как отмечает AFP, больше половины погибших — незарегистрированные паломники. 658 погибших, по словам арабского дипломата, прибыли из Египта, при этом зарегистрировались только 28 из них.
Накануне стало известно о гибели четырех человек из России во время совершения обрядов хаджа — одного мужчины и трех женщин. Пятый гражданин РФ, уточнили в генконсульстве, умер в результате обострения хронических заболеваний на фоне погодных условий и физического истощения. Четверо погибших были из Дагестана, еще один паломник — из Московской области.
Хадж — паломничество к святым местам в Мекке. В этом году он проходил с 14 по 19 июня. МИД Саудовской Аравии 16 июня сообщил о госпитализации более 2 тыс. паломников в связи с жарой. Во время хаджа, как писало AFP, паломники долгое время оставались без еды, воды и кондиционеров, при этом температура воздуха в Мекке в эти дни достигала 52. Власти Саудовской Аравии не обновляли данные о погибших с 17 июня.
Согласно данным властей Саудовской Аравии, в этом году паломничество в Мекку совершили 1,83 млн человек, из них более 1,6 млн — иностранцы. В хадже также участвовали около 25 тыс. россиян.