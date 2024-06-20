Группировка «Центр» нанесла поражение трем украинским бригадам в ДНР

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли поражение трём украинским бригадам в районах Торецка, Новгородского и Новосёловки Первой в ДНР, потери противника составили до 380 солдат, сообщили в Минобороны РФ.