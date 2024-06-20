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Группировка «Центр» нанесла поражение трем украинским бригадам в ДНР

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли поражение трём украинским бригадам в районах Торецка, Новгородского и Новосёловки Первой в ДНР, потери противника составили до 380 солдат, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Розовка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики. Отразили пять контратак штурмовых групп 68-й егерской бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

«Потери противника составили до 380 военнослужащих, боевая бронированная машина МаххPrо производства США, шесть автомобилей, 152 мм гаубица 2А65 “Мста-Б”, 122 мм гаубица Д-30 и 105 мм гаубица М119 производства США», — добавили в МО РФ.