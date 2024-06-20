Российские военные отразили две атаки ВСУ

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений 3-й штурмовой бригады противника», — говорится в сводке министерства.