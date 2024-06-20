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Российские военные отразили две атаки ВСУ

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, уничтожили два склада боеприпасов противника, ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, боевую машину пехоты, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений 3-й штурмовой бригады противника», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 105-мм орудие М119 производства США и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Также уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.