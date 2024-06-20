В Петербурге члена УИК лишили полномочий

«Сегодня на заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии дано поручение ТИК № 7 незамедлительно принять все меры по досрочному прекращению полномочий одного из членов УИК № 787, назначенного по представлению партии “Справедливая Россия — За правду”, в связи с получением от ЦИК России сведений о нахождении его в едином реестре сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации», — сообщил Мейксин.