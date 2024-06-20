В Петербурге члена УИК лишили полномочий

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге члена УИК № 787 от партии «Справедливая Россия — За правду» лишили полномочий из-за нахождения его в реестре лиц, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем Telegram-канале.
«Сегодня на заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии дано поручение ТИК № 7 незамедлительно принять все меры по досрочному прекращению полномочий одного из членов УИК № 787, назначенного по представлению партии “Справедливая Россия — За правду”, в связи с получением от ЦИК России сведений о нахождении его в едином реестре сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации», — сообщил Мейксин.
Он добавил, что политическим партиям необходимо более внимательно подходить к выбору кандидатур, предлагаемых к назначению в избирательные комиссии Санкт-Петербурга.
Фамилия и имя исключенного члена УИК не называются.