Подразделения «Южной» группировки уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Часов Яр и Кураховка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражена контратака подразделений 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли более 785 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два БТР М113 производства США, 17 автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, три 152-мм гаубицы Д-20, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании и пусковую установку 128-мм РСЗО RAK SA-12 производства Хорватии.
«Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять полевых складов боеприпасов ВСУ», — сообщили в Минобороны.