Подразделения «Южной» группировки уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Часов Яр и Кураховка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражена контратака подразделений 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ», — говорится в сводке министерства.