Суд отказал в домашнем аресте начальнику автоколонны «Такси», чей автобус утонул в Мойке

К слову, ранее начальник автоколонны компании-перевозчика свою вину признал, но частично. Еще в мае он просил перевести его под домашний арест. Но тогда следствие посчитало, что он может скрыться и повлиять на свидетелей и участников разбирательства. Поэтому суд встал на сторону обвинения и отправил его в СИЗО до 10 июля. Про личность фигуранта известно, что у него есть российское гражданство. Не женат, несовершеннолетних детей не имеет. Расследование продолжается.