Суд отказал в домашнем аресте начальнику автоколонны «Такси», чей автобус утонул в Мойке

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление в отношении начальника автоколонны ООО «Такси», чей автобус в мае утонул в реке Мойке, Джахангира Халилова. Мужчине предъявили обвинение по статье «об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и отправили в СИЗО. Защита подала прошение о переводе под домашний арест. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.
— Суд оставил постановление Октябрьского районного суда о заключении под стражу без изменений, — говорится в сообщении.
К слову, ранее начальник автоколонны компании-перевозчика свою вину признал, но частично. Еще в мае он просил перевести его под домашний арест. Но тогда следствие посчитало, что он может скрыться и повлиять на свидетелей и участников разбирательства. Поэтому суд встал на сторону обвинения и отправил его в СИЗО до 10 июля. Про личность фигуранта известно, что у него есть российское гражданство. Не женат, несовершеннолетних детей не имеет. Расследование продолжается.
Напомним, жуткая авария произошла 10 мая. Лазурный автобус пробил Поцелуев мост и рухнул в реку Мойку. К сожалению, происшествие унесло жизни семи человек. Выжить удалось лишь 56-летнему Александру и 44-летнему водителю Рахматшоху Курбанову. Против последнего также возбудили уголовное дело по статье о «нарушении ПДД, повлекшее смерть». Ему предъявили обвинение и отправили в СИЗО до 9 июля. Расследование продолжается.