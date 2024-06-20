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Главу ростовской налоговой Мосиенко отпустили под подписку о невыезде

Теперь он не сможет выезжать за пределы Ростова.

Суд отпустили под подписку о невыезде главу УФНС по Ростовской области Андрея Мосиенко, сообщается на сайте Ленинского районного суда Воронежа. Теперь Мосиенко не сможет выезжать за пределы Ростова.

Напомним, главу УФНС обвиняют в даче крупной взятки должностному лицу. По данным следствия, в 2021 году в Воронеже он через посредника передал председателю диссертационного совета ВГТУ 250 тысяч рублей. Так, главный налоговик хотел защитить диссертацию, чтобы получить ученую степень кандидата экономических наук.

Также суд запретил Мосиенко использовать коммуникации и менять место жительства.