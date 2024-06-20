Главу ростовской налоговой Мосиенко отпустили под подписку о невыезде

Напомним, главу УФНС обвиняют в даче крупной взятки должностному лицу. По данным следствия, в 2021 году в Воронеже он через посредника передал председателю диссертационного совета ВГТУ 250 тысяч рублей. Так, главный налоговик хотел защитить диссертацию, чтобы получить ученую степень кандидата экономических наук.