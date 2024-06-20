Элитный бордель накрыли в центре Петербурга. Он располагался в квартире дома 88 по Невскому проспекту. В ней комнаты были оборудованы всем необходимым для занятия любовью. Там же были и девять девушек-красавиц, которые предоставляли свое тело за деньги, а также их администратор, следящая за тем, чтобы ни один клиент не ушел без оплаты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.