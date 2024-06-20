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С погибшим участником спецоперации простились на Бору

На Бору простились с Даниилом Гурьяшовым, который участвовал в специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщили в районной администрации.

Власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины утром 24 февраля 2022 года. Общие данные о потерях российской армии засекречены.