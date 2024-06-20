Что грозит студенту медколледжа Башкирии, который избил одногруппницу?

В Сибайском медицинском колледже 19-летний студент Родион с кулаками и матом набросился на свою одногруппницу. Причиной конфликта стал отказ девушки прикрыть его перед преподавателями, пока он обедает дольше остальных.
По словам очевидцев, Родион пожелал ее отцу, который находится на СВО, чтобы его «съел медведь». Девушка ответила, что ей жаль его годовалую дочку, которую воспитывает такой отец. Тогда в ход пошли кулаки. За подругу пыталась заступиться другая студентка, но досталось и ей.
После произошедшего парень в мессенджере записал видеосообщение, в котором признался, что «увидел, как она плачет, как ей больно и от этого стало комфортно». Он добавил, что «избил бы любого, даже ребенка, если бы он сказал что-то плохое в адрес его близких».
Однако позже телеграм-каналу «Честно говоря» студент признался, что погорячился. Но она, по словам Родиона, «перешла на личности и оскорбила его дочь».
«Когда дело касается моей семьи, я не отвечаю за свои действия. Свою вину осознаю», — объяснил он.
Девушка написала заявление в полицию. Молодого человека задержали. По данным МВД, свою вину он признал.
«Потерпевшей выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в ведомстве.
В соцсетях жители Сибая пишут, что студент держит в страхе весь медколледж. Однако после конфликта вздохнут с облегчением. В Минздраве региона сообщили, что на заседании Совета профилактики правонарушений колледжа принято решение об его отчислении.
Также сообщается, что он принес девушке публичные извинения, записав ей видеообращение.