Что грозит студенту медколледжа Башкирии, который избил одногруппницу?

После произошедшего парень в мессенджере записал видеосообщение, в котором признался, что «увидел, как она плачет, как ей больно и от этого стало комфортно». Он добавил, что «избил бы любого, даже ребенка, если бы он сказал что-то плохое в адрес его близких».