На главу ростовского Россельхозцентра завели еще одно дело

В апреле УФСБ России по Ростовской области также сообщило о том, что была пресечена коррупционная деятельность руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области и его заместителя. Оперативники установили, что с 2020 по 2024 годы чиновники заключали фиктивные договора на обслуживание объектов ФГБУ. Таким образом они похитили более 11 миллионов рублей бюджетных средств. Уголовное дело было возбуждено по статье «Присвоение или растрата».