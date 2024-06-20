В Омской области любовный треугольник привел к поджогу и гибели женщины

«По версии следствия, подозреваемый, зная о том, что дверь в дом закрыта, умышленно, действуя из мести за нанесенные ему сожителем женщины побои, находясь на улице, поджег занавеску в доме, из-за чего произошел пожар. Во время пожара женщина скончалась от острого отравления угарным газом, ее сожителю удалось выбраться из огня, он получил ожоги более 50% тела и был госпитализирован», — сообщили в пресс-службе.