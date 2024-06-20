Стало известно о состоянии премьера Дании после нападения

По данным датской газеты B.T., премьер получила незначительные травмы. Подозреваемый — 39-летний мужчина, он говорит по-польски и общается с помощью переводчика. Его обвиняют по статье Уголовного кодекса, касающейся насилия или угрозы применения насилия в отношении должностного лица.