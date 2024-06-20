Стало известно о состоянии премьера Дании после нападения

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Премьер-министру Дании Метте Фредериксен диагностировали ушиб плеча и травму шеи после нападения, сообщила канцелярия главы правительства со ссылкой на заключение врача.
«Ушиб правого плеча, а также незначительная деформация шейного отдела позвоночника (хлыстовая травма шеи)», — говорится в публикации.
Мужчина ударил Фредериксен вечером 7 июня на площади Культорвет в Копенгагене, его задержали. В полиции Копенгагена сообщили, что нападение не было политически мотивировано.
По данным датской газеты B.T., премьер получила незначительные травмы. Подозреваемый — 39-летний мужчина, он говорит по-польски и общается с помощью переводчика. Его обвиняют по статье Уголовного кодекса, касающейся насилия или угрозы применения насилия в отношении должностного лица.
Нападение на политика осудили премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Франции Эммануэль Макрон и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.