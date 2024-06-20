В Крыму чиновница попалась на махинациях с землей у моря на 2,5 млн рублей

Бывшую главу администрации Межводненского сельского поселения Черноморского района обвиняют в превышении должностных полномочий и содействии в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Чиновница поручила подчиненным изготовить фиктивные выписки из протоколов собрания пайщиков. По этим бумагам два участка у моря площадью 9,2 и 1,38 гектар, принадлежавшие местному жителю и муниципалитету, переоформили на других людей. Фигурантка подписала фиктивные документы и заверила их печатью. Стоимость этой земли составляет 2,64 млн рублей.
«Преступная деятельность должностного лица была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками отдела в городе Евпатория УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», — говорится в сообщении.
Чиновница признала свою вину. Далее она сложила с себя полномочия главы администрации. Для того, чтобы вернуть землю собственникам, а также возместить им ущерб, на дачные участки наложили арест.
В отношении риелтора, а также брата с сестрой, незаконно оформивших на себя земельные участки, завели дело о мошенничестве. Сейчас этих людей судят. Теперь же завершилось расследование дела и в отношении экс-чиновницы. В пресс-службе крымской прокуратуры отметили, что материалы направили в суд.