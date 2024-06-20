В Крыму чиновница попалась на махинациях с землей у моря на 2,5 млн рублей

В отношении риелтора, а также брата с сестрой, незаконно оформивших на себя земельные участки, завели дело о мошенничестве. Сейчас этих людей судят. Теперь же завершилось расследование дела и в отношении экс-чиновницы. В пресс-службе крымской прокуратуры отметили, что материалы направили в суд.