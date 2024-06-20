В Уфе водитель сбил девушку и остался безнаказанным

Сейчас девушка передвигается с помощью ортеза и костылей, но каждое движение дается с большим трудом. Родители подали документы на оформление инвалидности дочери, поскольку с ушибом спинного мозга ей положена инвалидность, однако им пришел отказ. В Минздраве сообщили, что первичное освидетельствование признало нарушения здоровья незначительными и не приводящими к ограничению. Семья решила обжаловать это решение. Освидетельствование будет проведено позднее.