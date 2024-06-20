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В Уфе водитель сбил девушку и остался безнаказанным

В Уфе водитель сбил 20-летнюю девушку и не понес наказания. Об этом сообщает «Мой Башкортостан».

После аварии пострадавшая девушка не может сама ходить и обслуживать себя. 17 декабря прошлого года ее на «зебре» на улице Евгения Столярова, 3 на большой скорости сбил водитель «Шкоды Октавиа». Пострадавшую доставили в больницу.

Сейчас девушка передвигается с помощью ортеза и костылей, но каждое движение дается с большим трудом. Родители подали документы на оформление инвалидности дочери, поскольку с ушибом спинного мозга ей положена инвалидность, однако им пришел отказ. В Минздраве сообщили, что первичное освидетельствование признало нарушения здоровья незначительными и не приводящими к ограничению. Семья решила обжаловать это решение. Освидетельствование будет проведено позднее.

При этом виновник аварии не оказывал помощь пострадавшей. Кроме того, он не понес никакого наказания за совершенное ДТП.