В Уфе водитель сбил девушку и остался безнаказанным

После аварии пострадавшая девушка не может сама ходить и обслуживать себя. 17 декабря прошлого года ее на «зебре» на улице Евгения Столярова, 3 на большой скорости сбил водитель «Шкоды Октавиа». Пострадавшую доставили в больницу.
Сейчас девушка передвигается с помощью ортеза и костылей, но каждое движение дается с большим трудом. Родители подали документы на оформление инвалидности дочери, поскольку с ушибом спинного мозга ей положена инвалидность, однако им пришел отказ. В Минздраве сообщили, что первичное освидетельствование признало нарушения здоровья незначительными и не приводящими к ограничению. Семья решила обжаловать это решение. Освидетельствование будет проведено позднее.
При этом виновник аварии не оказывал помощь пострадавшей. Кроме того, он не понес никакого наказания за совершенное ДТП.