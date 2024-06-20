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Взрослый и ребенок погибли в аварии на трассе М-5 в Челябинской области

Легковушка на мокрой дороге залетела под грузовик.

Сегодня днем, 20 июня, на федеральной трассе М-5 «Урал» под Симом (1593 км) водитель кроссовера SsangYong не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовым автомобилем SCANIA. Сила удара бала такой, что два пассажира легковушки, мужчина 38 лет и 12-летняя девочка, погибли на месте, хотя были пристегнуты ремнями безопасности, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

По предварительным данным, машину занесло и выбросило на встречку на изгибе дороги в условиях дождя. За рулем находился 48-летний мужчина, он получил травмы.

Инспекторы ГАИ устанавливают детали происшествия. Движение транспорта в районе ДТП не нарушено.