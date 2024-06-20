Вашингтон
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мурашко: 301 человек госпитализированы с ботулизмом, 43 на ИВЛ

Всего в стационарах с ботулизмом находится 301 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 43 из них находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По его словам, лекарства для лечения пациентов есть в достаточном объеме. Министр также отметил, что география заболевания не изменилась.

Источник: РИА "Новости"

«Мы в течение последнего года разрабатывали новый препарат для лечения данного вида инфекции, это новый современный препарат. Сейчас уже завершились доклинические исследования, в ближайшие дни начнем клинические исследования», — рассказал Мурашко.

Вспышка заболеваний ботулизмом была зафиксирована на прошедших выходных в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. Все пострадавшие употребляли салат с тунцом, фасолью и яблоком ООО «Гастропорт» и лобио ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»). Ранее сообщалось о 175 зафиксированных случаев заболевания.

Для этих салатов консервированную фасоль поставляло ООО «Савон-К». Как сообщили в Роспотребнадзоре, продукт хранился с большим количеством нарушений. Работа сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе» была приостановлена. Из оборота было изъято 200 тонн продукции, ставшей причиной заболевания.

Было возбуждено уголовное дело. Суд до 15 августа отправил в СИЗО повара «Локалкитчен». Руководство компании суд оставил под домашним арестом. Фигуранты дела обвиняются в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Им грозит до шести лет колонии.

медицина