Мурашко: 301 человек госпитализированы с ботулизмом, 43 на ИВЛ

Всего в стационарах с ботулизмом находится 301 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 43 из них находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По его словам, лекарства для лечения пациентов есть в достаточном объеме. Министр также отметил, что география заболевания не изменилась.