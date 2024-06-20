В Челябинске суд вынес приговор водителю автобуса, который задавил студента на «зебре»

Смертельное ДТП произошло в конце ноября 2023 года. Автобус ехал по улице Лесопарковой и повернул на проспект Ленина, где по пешеходному переходу шел студент. Общественный транспорт задел 19-летнего парня по касательной, и он от удара упал под колеса. Молодой человек скончался на месте.