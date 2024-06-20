В Челябинске суд вынес приговор водителю автобуса, который задавил студента на «зебре»

Центральный райсуд Челябинска в четверг, 20 июня, вынес приговор водителю автобуса, который задавил студента возле ЮУрГУ. За смерть пешехода в ДТП мужчина будет отбывать наказание в колонии-поселении. Об этом рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
«Суд приговорил виновного 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев», — сообщила Наталья Мамаева.
При вынесении приговора суд учитывал состояние здоровья водителя, наличие у него трех несовершеннолетних детей. Также он раскаялся в содеянном и частично возместил моральный ущерб.
Смертельное ДТП произошло в конце ноября 2023 года. Автобус ехал по улице Лесопарковой и повернул на проспект Ленина, где по пешеходному переходу шел студент. Общественный транспорт задел 19-летнего парня по касательной, и он от удара упал под колеса. Молодой человек скончался на месте.