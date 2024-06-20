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Мужчина на электросамокате сбил 9-летнего ребенка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге, на тротуаре улицы Щербакова 35-летний мужчина на арендованном электросамокате допустил наезд на 9-летнего мальчика, который двигался на трюковом самокате.

Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурге, на тротуаре улицы Щербакова 35-летний мужчина на арендованном электросамокате допустил наезд на 9-летнего мальчика, который двигался на трюковом самокате. Об этом сообщили в Отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по городу.

Мальчика с травмой головы доставили в больницу. Степень тяжести вреда установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.

По словам мужчина на электросамокате, он ехал по тротуару, ребенок неожиданно выехал из-за дерева. Избежать наезда не удалось.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается к лицам, управляющим средствами индивидуальной мобильности, соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на тротуаре, родителям в свою очередь необходимо контролировать досуг своих детей», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области добавили, что по поручению руководства организовано проведение процессуальной проверки по данному факту.