Мужчина на электросамокате сбил 9-летнего ребенка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге, на тротуаре улицы Щербакова 35-летний мужчина на арендованном электросамокате допустил наезд на 9-летнего мальчика, который двигался на трюковом самокате. Об этом сообщили в Отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по городу.