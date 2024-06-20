На чиновника самарского минтранса возбудили уголовное дело

По версии правоохранителей, во время снегопадов Данилов незаконно заставил подрядчика — госпредприятие «Асадо» расчищать дороги к своему коттеджу в ДНП «Речные просторы» в Безенчукском районе. Делать это «Асадо» не имело права: дорога к поселку и внутрипоселковые проезды не входят в реестр дорог, закрепленных за Минтрансом, и не могут содержаться за счет областного бюджета.