На чиновника самарского минтранса возбудили уголовное дело

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).
По версии правоохранителей, во время снегопадов Данилов незаконно заставил подрядчика — госпредприятие «Асадо» расчищать дороги к своему коттеджу в ДНП «Речные просторы» в Безенчукском районе. Делать это «Асадо» не имело права: дорога к поселку и внутрипоселковые проезды не входят в реестр дорог, закрепленных за Минтрансом, и не могут содержаться за счет областного бюджета.
И таких случаев прошедшей зимой было не меньше шести. Следствие посчитало, что эти действия явились взяткой «в виде незаконного оказания Данилову услуг имущественного характера».