Второй человек погиб из-за непогоды в Москве

Как рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в Москве прошел десятибалльный шторм: порывы ветра достигали 25 м/с или 90 км/ч. «По шкале Бофорта это десятибалльный шторм из 12 возможных! Давление воздушного потока — 45−50 кг на метр квадратный», — отметил он. Тишковец пояснил, что ветер такой силы вырывает деревья с корнем, а волны на море могут достигать 7−10 м.