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В Татарстане пять человек погибли в ДТП

МВД: в Татарстане пять человек погибли в ДТП с двумя легковушками.

Источник: © РИА Новости

КАЗАНЬ, 20 июн — РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Татарстане, сообщает МВД по республике.

«В 12:07 (время совпадает с мск) на 23-м километре автодороги Аксубаево-Емелькино (Аксубаевский район) водитель автомобиля “ВАЗ 2115” 1978 года рождения, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем LADA Priora под управлением 69-летнего водителя», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в результате аварии оба водителя и три пассажирки автомобилей скончались от полученных травм.