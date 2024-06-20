В Татарстане пять человек погибли в ДТП

«В 12:07 (время совпадает с мск) на 23-м километре автодороги Аксубаево-Емелькино (Аксубаевский район) водитель автомобиля “ВАЗ 2115” 1978 года рождения, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем LADA Priora под управлением 69-летнего водителя», — говорится в сообщении.