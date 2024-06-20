Организатора фотосессии на кладбище в Петербурге заключили в СИЗО

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Организатора фотосессии на Большеохтинском кладбище Петербурга Кристину Рожкову и фотографа Сергея Евстюхина заключили в СИЗО по 17 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Ранее со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщалось, что полицейские в ходе мониторинга интернета обнаружили пост о противоправных действиях на одном из кладбищ Петербурга. В результате проверки выяснилось, что события происходили 16 июня на Большеохтинском кладбище в Красногвардейском районе.
В рамках уголовного дела во вторник по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения была задержана 22-летняя жительница города Анна Пантелеева, которая позировала в полуобнаженном виде на кладбище. Суд арестовал ее на один месяц.
В среду пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщила о задержании еще троих участников фотосессии: фотографа, организатора и 19-летней модели.
«Суд ходатайство дознания удовлетворил, избрав Рожковой (заключение под — ред.) стражу по 17 июля 2024 (29 суток)», — сообщает пресс-служба судов.
В сообщении отметили, что такая же мера пресечения и на такой же срок избрана Сергею Евстюхину. Оба фигуранта обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).
В отношении еще одной участницы фотосессии материалов на данный момент в суд не поступало, уточнили в пресс-службе.