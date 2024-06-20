Народная артистка СССР, оперная певица Маргарита Войтес умерла в Эстонии

В 1979 году ей было присвоено звание народной артистки СССР. Затем, в 1986 году, она была удостоена премии Георга Отса, а в 2008 году Войтес была избрана почетным членом Союза актеров Эстонии. В 2011 году ее наградили эстонским орденом Белой Звезды III степени.