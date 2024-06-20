В Екатеринбурге в аварии пострадал пьяный водитель

Сотрудники ГИБДД напомнили водителям в том, что нельзя садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Это подвергает жизнь и здоровье водителей и пешеходов опасности. Также в Госавтоинспекции призвали сообщать о подобных нарушениях в полицию.