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В Екатеринбурге в аварии пострадал пьяный водитель

В Екатеринбурге 20-летний пьяный водитель пострадал в ДТП.

Источник: ГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге 19 июня около 04:00 произошла авария. В екатеринбургском поселке Шабры на улице Тальковой, 1, пострадал 20-летний пьяный водитель. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

— Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах произошедшего, — поделились в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель ВАЗ −2114 не смог справиться с управлением машины и съехал с дороги. После этого молодой человек наехал на ограждение.

Парня с переломом бедра и травмой головы госпитализировали в больницу № 36. Три других участника инцидента самостоятельно покинули место аварии.

Сотрудники ГИБДД напомнили водителям в том, что нельзя садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Это подвергает жизнь и здоровье водителей и пешеходов опасности. Также в Госавтоинспекции призвали сообщать о подобных нарушениях в полицию.