Сбежавшие на реку Сылву из лагеря в Прикамье подростки открыли окно ложкой

Подростки, сбежавшие из лагеря в Пермском крае, 19 июня, открыли окно отмычкой, сделанной из ложки, рассказал perm.aif.ru представитель управляющей компании «Номарх», арендующей лагерь «Ермак» у администрации Кунгурского округа Владислав Акимов.
По словам Владислава Акимова, побег с тихого часа организовали ребята из первого отряда — самого старшего и сложного в общении.
«Думаю, что мальчики подготовились заранее. Окна в лагере без ручек, дети их открыть не могут. Они проветриваются, когда ребят нет в помещениях. Но парни сделали отмычку для окна из ложки и смогли найти места, которые не перекрывают камеры. Вышли из окна на первом этаже они с задней части корпуса, перелезли через забор», — сообщил он.
Напомним, в загородном летнем оздоровительном лагере «Ермак» в Кунгурском округе Пермского края 19 июня произошла трагедия. Утонул сбежавший с тремя приятелями во время тихого часа на Сылву 14-летний подросток. 20 июня тело ребёнка извлекли из воды спасатели. По факту утопления ребёнка в Сылве в Кунгурском округе Пермского края проводится процессуальная проверка. Следователи осматривают место происшествия. Точную причину смерти несовершеннолетнего определит судмедэкспертиза.