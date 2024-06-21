Сбежавшие на реку Сылву из лагеря в Прикамье подростки открыли окно ложкой

«Думаю, что мальчики подготовились заранее. Окна в лагере без ручек, дети их открыть не могут. Они проветриваются, когда ребят нет в помещениях. Но парни сделали отмычку для окна из ложки и смогли найти места, которые не перекрывают камеры. Вышли из окна на первом этаже они с задней части корпуса, перелезли через забор», — сообщил он.