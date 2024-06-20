Депздрав: 2 погибли и 18 попали в больницы после урагана в Москве

В ведомстве подтвердили, что из-за непогоды погибли два человека. Ранее СКР сообщал, что на Ивановской улице на мужчину упало дерево, он скончался на месте. ТАСС писал, что еще один человек погиб на 2-й Бауманской улице на стройплощадке из-за обрушения лесов.