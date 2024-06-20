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Депздрав: 2 погибли и 18 попали в больницы после урагана в Москве

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в результате урагана 18 человек были госпитализированы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Источник: РИА "Новости"

«В результате неблагоприятных погодных условий 18 человек были госпитализированы в городские стационары, трое из них находятся в тяжелом состоянии, угрозы жизни нет. Среди госпитализированных 4 ребенка, их состояние оценивается как удовлетворительное», — сообщил департамент в Telegram-канале.

В ведомстве подтвердили, что из-за непогоды погибли два человека. Ранее СКР сообщал, что на Ивановской улице на мужчину упало дерево, он скончался на месте. ТАСС писал, что еще один человек погиб на 2-й Бауманской улице на стройплощадке из-за обрушения лесов.

Днем на Москву обрушился ураган. Скорость ветра достигала 90 км/ч (25 м/с). За один час выпала треть месячной нормы осадков — 22 мм. В соцсетях публиковали видео образования смерчей на севере Подмосковья.

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медицина