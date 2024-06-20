Депздрав: 2 погибли и 18 попали в больницы после урагана в Москве

«В результате неблагоприятных погодных условий 18 человек были госпитализированы в городские стационары, трое из них находятся в тяжелом состоянии, угрозы жизни нет. Среди госпитализированных 4 ребенка, их состояние оценивается как удовлетворительное», — сообщил департамент в Telegram-канале.
В ведомстве подтвердили, что из-за непогоды погибли два человека. Ранее СКР сообщал, что на Ивановской улице на мужчину упало дерево, он скончался на месте. ТАСС писал, что еще один человек погиб на 2-й Бауманской улице на стройплощадке из-за обрушения лесов.
Днем на Москву обрушился ураган. Скорость ветра достигала 90 км/ч (25 м/с). За один час выпала треть месячной нормы осадков — 22 мм. В соцсетях публиковали видео образования смерчей на севере Подмосковья.